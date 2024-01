Cittadella-Palermo, settore ospiti sold-out: ecco quanti biglietti venduti

"Sabato al Tombolato ci sarà una cornice di pubblico che si annuncia all’altezza dell’importanza dell’evento". Apre così l'edizione odierna de "Il Gazzettino", che punta i riflettori sulla sfida tra Cittadella e Palermo, in programma sabato 13 gennaio alle ore 14:00 allo Stadio "Pier Cesare Tombolato". Per l'occasione, il settore ospiti dello stesso impianto sarà gremito di sostenitori rosanero. Ieri sera, infatti, "erano tutti esauriti i biglietti destinati al settore ospiti: la curva è sold out in tutti i suoi 1.144 posti disponibili, lo stesso vale per la tribuna scoperta ovest nord, 323 posti tutti già prenotati", si legge.