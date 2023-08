Cagliari, Ranieri: “Qui chiudo cerchio, io coach moderno. Riva in finale playoff…”

CERCHIO SI CHIUDE A CAGLIARI - "Finché lavoro sono pimpante. Allenare mi tiene giovane, al passo con i tempi. Io cambio come cambia il calcio, mi adeguo, mi aggiorno, non mi sento distante dalle ultime tendenze. Forse la mia forza è proprio il cambiamento. Mi sento un allenatore moderno, un allenatore europeo, e in più ho un’esperienza che la dice lunga e che serve eccome. Per me il calcio è semplice, sono gli allenatori che lo rendono difficile. Il Cagliari è la mia ultima squadra, alla mia età arriverà anche il momento di smettere. Farei un'eccezione solo per una proposta intrigante di una Nazionale, ma preciso che non mi sto candidando per la panchina azzurra dell'Italia. Chiudo a Cagliari, ma non so ancira quando. Magari resisto ancora vent'anni Scherzi a parte, questo è il posto giusto per smettere, mi sento di chiudere finalmente un cerchio. Qui è cominciata la mia carriera, perché quando il Cagliari mi chiamò puntando su un giovane senza esperienza, 35 anni fa, era la scommessa della mia vita. Potevo bruciarmi, all’epoca neanche sapevo se avrei fatto l’allenatore. Cominciammo con l’idea di provare a tornare in B nel giro di un paio di d’anni, invece in quei due anni passammo dalla C alla A. Da allora ho Cagliari dentro".