CAGLIARI-PALERMO, BIGLIETTI IN VENDITA DALLE 16.00: INFO SETTORE OSPITI

Sono in vendita i biglietti per assistere alla gara Cagliari-Palermo, in programma sabato 12 agosto alle ore 21.15 allo Stadio "Unipol Domus". I tagliandi del Settore Ospite sono in vendita dalle ore 16:00 di lunedì 7 agosto fino alle ore 19:00 di venerdì 11, online sul sito https://www.vivaticket.com/it. La vendita dei biglietti per i residenti della provincia di Palermo è esclusiva per il settore ospiti e solo se in possesso della SiamoAquile card. Il prezzo unico del biglietto per il settore ospiti è di € 10,00 + d.p.