Palermo, verso match di Cagliari in Coppa Italia: il report della seduta a Veronello

Palermo che lavora a Veronello in vista della sfida di Coppa Italia in programma il 12 agosto all'Unipol Domus Arena contro il Cagliari

Palermo che si è ritrovato a Veronello per preparare la sfida dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari. La squadra rosanero sarà di scena sabato 12 agosto, all'Unipol Domus Arena per contendere alla compagine di Claudio Ranieri il passaggio al turno successivo della competizione. Di seguito il consueto report pubblicato al termine della seduta di lavoro dai canali ufficiali del club rosanero.

"Primo giorno di lavoro a Veronello per il Palermo, in vista del match di sabato prossimo in casa del Cagliari. I rosanero hanno svolto un'attivazione e mobilità, un circuito tecnico, un lavoro intermittente ed una partita a tema. Lavoro differenziato per Giuseppe Aurelio, Leonardo Mancuso, Edoardo Soleri e Nicola Valente".