Calciomercato Ternana, ufficiale Raimondo. l’attaccante arriva dal Bologna

La Ternana dopo aver effettuato il cambio di proprietà, passando il timone da Stefano Bandecchi a Nicola Guida , ha messo il piede sull'acceleratore sul fronte calciomercato per consegnare a Cristiano Lucarelli , allenatore che torna a Terni per la terza volta, una rosa quanto più competitiva possibile. Salvezza e puntare su un mix di calciatori esperti e giovani talenti provenienti dai migliori settori giovanili delle squadre di Serie A, sono gli obiettivi dichiarati dallo stesso tecnico di Livorno e in tal senso le operazioni Favasuli, Disefano, Lucchesi, Mantovani rispecchiano lo scopo prefissato. Altro innesto di prospettiva per le fere, in quanto è ufficiale l'acquisto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 di Antonio Raimondo , centravanti classe 2004 proveniente dal settore giovanile del Bologna, autore di un gol nell'amichevole tra il club emiliano e il Palermo di Eugenio Corini dello scorso 22 luglio.

Antonio Raimondo, bomber ravvenate, ha messo a segno 28 goal e 6 assist vincenti in 65 presenze con la primavera dei felsinei nel Campionato Primavera 1. Esordio per lui in prima squadra nella sfida contro l'Hellas Verona nella stagione 2020-2021 dove ha calcato il prato del Bentegodi giocando appena un minuto. In totale con la casacca rossoblù in Serie A conta 4 presenze per un totale di 89 minuti disputati. Adesso per lui si aprono le porte della Serie B dove sicuramente avrà la possibilità di mettersi in mostra.