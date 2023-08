Calciomercato Ternana, Capozucca al lavoro: offerte per Bayeye e Lella

Proprio il dirigente ex Cagliari, dopo aver centrato il colpo Casasola, sta operando per rinforzare il centrocampo di mister Lucarelli. Come riportato da TMW, i primi nomi sul taccuino di Capozucca sono Nunzio Lella e Brian Bayeye. Il primo è in forza al Cagliari, diciannove presenze nella scorsa stagione, il secondo al Torino. Le trattative sono già ben avviate, si attendono sviluppi.