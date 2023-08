Calciomercato Catanzaro, il bomber arriva dalla Ternana: è fatta per Donnarumma

L'ex Empoli e Brescia tra le altre è un attaccante completo che, con i suoi 180 cm di statura, può fare sia la seconda (60 presenze e 31 reti in questa posizione) che la prima punta (267 partite e 106 reti). Non a caso, nel suo percorso personale, è stato spalla di ottimi centravanti come Lapadula o Caputo. Nella sua nuova avventura, con ogni probabilità, fiancheggerà bomber Pietro Iemmello, autore di 39 reti in 56 apparizioni con la casacca giallorossa in Lega Pro. Si resta in attesa dell'ufficialità per quanto concerne il classe 1990, promesso sposo del Catanzaro.