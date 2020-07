Benevento, Glik a Roma per le visite mediche: “Sono felice, l’Italia mi è mancata tanto”

Kamil Glik torna in Italia.

Giornata importante per il Benevento che, salvo clamorosi colpi di scena – già verificatisi per il caso Ramy – nelle prossime ore metterà a segno il primo colpo per la Serie A. Si tratta di Kamil Glik, ex Palermo e Torino, approdato in Italia dopo l’esperienza in Francia. Questa mattina, il difensore polacco, ha raggiunto Villa Stuart per le consuete visite mediche. Malgrado manchi ancora la firma sul contratto che lo legherà al Benevento, il ritorno del classe ’88 nel massimo campionato italiano sembra certo. Un ritorno, quello di Glik in Italia, celebrato dallo stesso calciatore con alcune brevi dichiarazioni rilasciate ai microfoni della stampa presente fuori dalla clinica romana.

“Sto bene, sono contento. Mi mancava l’Italia. Mi mancava la Serie A“, ha detto l’ex Monaco.