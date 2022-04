Bari, De Laurentiis: “Siamo una delle piazze più grandi d’Italia. Futuro e Napoli…”

Le dichiarazioni del presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, che ha manifestato la sua felicità per la promozione in Serie B dei Galletti

Il presidente del Bari , Luigi De Laurentiis , non smette di godersi la promozione in Serie B di Antenucci e compagni. Ecco, il ritratto del patron biancorosso ai microfoni di DAZN.

"È una bellissima gioia, è ripartito un entusiasmo incredibile, qui lo chiamano "priscio". Ora guardiamo al futuro, abbiamo annunciato il nostro main-sponsor per l'anno prossimo iniziando la collaborazione con una società importantissima non solo in Puglia ma anche a livello internazionale. Stiamo lavorando sullo stadio, che grazie all'impegno del Comune verrà completamente rinnovato con un nuovo maxischermo, illuminazione al LED e un terreno di gioco migliore".