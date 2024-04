Bari-Cremonese, le probabili formazioni: Iachini con Puscas. Vazquez e Coda dal 1′

La preview e le probabili formazioni del match tra Bari e Cremonese, valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B.

⚽️ 5 aprile 2024 (modifica il 5 aprile 2024 | 13:25)

E' tutto pronto per l'apertura della trentaduesima giornata del campionato di Serie B, che inizierà con l'anticipo tra Bari e Cremonese, in programma questa sera, alle ore 20:30, allo stadio San Nicola. Un match molto delicato per entrambe le compagini.

Da una parte la formazione di Beppe Iachini, reduce da due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite e piazzati al quattordicesimo posto della graduatoria, dopo aver totalizzato 35 punti in 31 partite e tre gestioni tecniche diverse. Infatti, l'ex allenatore di Palermo, Parma e Fiorentina tra le altre, è arrivato dopo gli esoneri di Michele Mignani e Pasquale Marino. Dopo l'ultimo pareggio in casa del Modena, i galletti hanno necessariamente bisogno dei tre punti, contro il club di Cremona, e con ogni probabilità si affideranno al 4-3-1-2 per svoltare una stagione che per il momento li vede a una sola lunghezza dai playout. Per il Bari, vincere è imperativo!

Dall'altra arriva la Cremonese di GiovanniStroppa, reduce dal passo falso interno contro la Feralpisalò e desiderosa di riagganciare la zona nobile della graduatoria, alle spalle del Parma, dove attualmente c'è il Como. Due i punti che dividono i grigiorossi dalla zona promozione e il confronto del San Nicola, in questo senso, assume un grande valore in questo rush finale di Serie B. Il mister nativo di Mulazzano dovrebbe confermare il consueto 3-5-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — BARI (4-3-1-2): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Lulic; Sibilli; Puscas, Morachioli. All. Iachini

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Johnsen, Quagliata; Falletti, Coda. All. Stroppa

Arbitro: Santoro di Messina

Assistenti: De Meo – Miniutti

IV: Arena

VAR: Mazzoleni

AVAR: Maggioni

DOVE VEDERE IL MATCH Bari-Cremonese verrà trasmessa in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251) e sarà visibile in streaming su Dazn, SkyGo e Now.