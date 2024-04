Bari, Iachini: “Squadra compatta, mancato solo il gol. Cremonese? Serve grande gara”

“Il nostro percorso nelle ultime partite è mancato solo il gol. A livello di costruzioni e occasioni da gol abbiamo prodotto. Con la Samp abbiamo tirato 16 volte, anche a Modena siamo arrivati in area senza centrare la porta. Stiamo lavorando tanto, anche sulle palle inattive, ma in generale in tutta la fase offensiva. Nel calcio come spesso accade c’è la giornata dove con meno tiri fai più gol. Poi siamo sfortunati in alcuni episodi, ma la squadra ha reagito e ha creato situazioni per provare a fare gol, vincere la partita. È importante che la squadra abbia la voglia e creda nel ribaltare la partita. Con qualche gol sarebbero arrivati 4-5 punti in più che la squadra meritava. Dopo la Samp che abbiamo rischiato quasi nulla la squadra è diventata compatta, che rischia poco. A Modena abbiamo giocato quando c’era da giocare, gli è mancato il gol per ribaltare la partita. Non ho visto una squadra che molla. Dobbiamo continuare su questa strada e far girare la ruota dalla nostra parte“.