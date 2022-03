Bari, Antenucci: “Serie B? Mancano ancora punti. Gol e fase difensiva, dico tutto”

Le dichiarazioni dell'attaccante del Bari, Mirko Antenucci, dopo il successo per 1-0 contro la Juve Stabia

Con la vittoria di misura per 1-0 sulla Juve Stabia , il Bari guidato da Michele Mignani supera un altro step importante verso la promozione diretta in Serie B . Dieci i punti di vantaggio sulla seconda in classifica - il Catanzaro a quota 58 - con il calendario di Lega Pro che vede soltanto sei giornate alla fine della regular season. Sulla vittoria del "San Nicola" conquistata contro le vespe allenate da mister Walter Novellino , si è espresso il bomber della formazione pugliese, Mirko Antenucci , autore del gol del successo del Bari , nell'ultima giornata del girone C di Serie C .

"Non era una gara semplice, abbiamo dato continuità ai risultati. Ora mancano sei partite e bisogna continuare così. I tifosi cantano alla B? Abbiamo fatto dei bei passi in avanti, ma fin quando la matematica non ci darà ragione bisogna lavorare. Mancano dei punti, le altre non ti regalano nulla, sono orgoglioso di quanto stiamo facendo da inizio campionato, lavoriamo a testa bassa. Non mi pongo obiettivi personali, mi interessa segnare per arrivare al risultato finale. Collaboriamo alla fase difensiva? È un credo che ci impone il mister, quando vedi che i sacrifici vengono ripagati è più bello".