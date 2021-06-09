Finisce questa sera il sogno Serie B per l'Avellino.

0-1: è questo il risultato della sfida tra Avellino e Padova, andata in scena questa sera al "Partenio-Lombardi" e valida per la semifinale di ritorno di Serie B. Dopo il pari dell'andata, la compagine veneta si impone sugli irpini, grazie alla rete di Della Latta che pone definitivamente fine al percorso dei biancoverdi negli spareggi playoff. Eliminazione commentata al triplice fischio dal centrocampista dell'Avellino, Sonny D'Angelo, tramite il proprio profilo Instagram.

"GRAZIE a tutta Avellino per l’amore che avete trasmesso! Grazie a tutta la società! grazie a tutto lo staff! Ma, grazie, soprattutto ad i miei compagni che mi hanno fatto sentire un loro fratello! Questa città merita altri palcoscenici e ci riproveremo!!".

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