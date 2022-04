Bari-Avellino, Gautieri: “Scontri diretti? Pensiamo a noi. Di Gaudio e Kanoute…”

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Avellino, Carmine Gautieri, alla vigilia del big match contro il Bari già promosso in Serie B

Parola a Carmine Gautieri. Il coach dell'Avellino è intervenuto in conferenza stampa per presentare la trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C in cui la franchigia irpina sarà impegnata sul campo del Bari. La squadra di Michele Mignani è già stata promossa in Serie B con tre turni d'anticipo dopo la vittoria a Latina firmata da Antenucci, mentre Di Gaudio e compagni sono in lotta per il secondo posto con Catanzaro, Monopoli e Palermo. Di seguito, le dichiarazioni di Gautieri.

"Sarà una partita importante per noi, affrontiamo una squadra che ha dimostrato di essere la più forte e ha meritato di vincere il campionato. Andremo a Bari a fare una partita attenta, sia dal punto di vista del possesso che del non possesso. Non dobbiamo pensare al clima festa che ci sarà, ma pensare a noi stessi e a provare a strappare punti al San Nicola".

Giornata cruciale: "Sì vero, ci sono tre scontri diretti interessanti. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, senza pensare più di tanto alle altre, lo vedremo lunedì. Pensiamo al Bari, senza guardare a cosa succede sugli altri campi. Sappiamo che per i playoff la posizione di classifica è importante, e quindi non proveremo a strappare punti su tutti i campi per arrivare nella migliore posizione".

Sulla condizione: "Quando sono arrivato non abbiamo mai avuto il tempo per poter lavorare una settimana intera, è accaduto solo con il Catania. Abbiamo lavorato solo sull'aspetto mentale e su determinati movimenti. Ora sotto l'aspetto atletico stiamo crescendo, stiamo lavorando molto sull'aspetto dell'intensità, e su un discorso aerobico e di forza. Ci sono dei miglioramenti, siamo sulla strada giusta. Andiamo incontro ai primi caldi, quindi stiamo cercando di centellinare anche le energie per arrivare bene alla fase di stagione dove farà anche caldo".

Su alcune esclusioni eccellenti: "Ho una rosa ampia a disposizione e alcune esclusioni non sono promossi o bocciati, ma solo per caratteristiche dell'avversario o di condizione. E' un gruppo sano, ho giocatori importanti a disposizione ed è giusto provarli tutti. Non bisogna mai ragionare sui singoli ma come gruppo".

Un eventuale cambio di sistema di gioco: "Al di là del sistema di gioco dobbiamo affrontare le partite con intensità, determinazione e caparbietà, cercando di sbagliare meno possibile. Certo, il sistema di gioco può essere anche cambiato, stiamo lavorando su più soluzioni. Ora, stiamo lavorando sia su un 3-5-2 che su altri. Ho giocatori a disposizione che mi permettono di poter cambiare moduli anche a gara in corso. L'importante è riuscire a mettere in campo i giocatori in condizione di potersi esprimere al massimo. Kragl sulla trequarti? Oliver può giocare in tanti ruoli del centrocampo, potrebbe essere un pensiero, ha qualità importanti, si potrà anche provare, ma l'importante è sapere che ci sono anche movimenti senza palla e quindi dovrà eventualmente farsi trovare pronto".

Sul Catania: "Fin che non c'è sentenza definitiva è inutile fare conclusioni e letture di classifica. Vediamo cosa accadrà".

Sul pubblico: "Io in primis vorrei giocare una partita del genere. Giuocare davanti a 30.000 persone, è un motivo di orgoglio e credo che ogni giocatore sogni di giocare gare simili. Le motivazioni ci sono, è bello giocare queste partite qua, conosciamo anche la rivalità tra e due piazze, e servirà a che quel pizzico di cattiveria in più per ottenere un risultato positivo, ma i ragazzi questo lo sanno".

Su De Francesco: "E' un professionista serio, è un ragazzo positivo, che ci aiuta molto, lo ha dimostrato sia quando è stato fuori, sia ora che sta giocando di più. Ci dà diverse soluzioni di gioco importanti".

Su Di Gaudio: "Sta bene, ha recuperato i suoi problemi, penso che possa anche partire dall'inizio".

Sui miglioramenti: "Io dico sempre, che anche quando si ottengono i risultati non vuol dire che vada tutto bene. Certamente avrò commesso qualche errore, ma è anche giusto, per capire dove bisogna migliorare. Io sono arrivato qui con il compito di trovare un equilibrio e senza stravolgere nulla rispetto a quanto fatto nella precedente gestione. Se io avessi subito fatto un 4-3-3, al primo giorno, avrei commesso un gravissimo errore. A Terni feci questo errore, di presentarmi a giocare con un 4-3-3, con una squadra che non aveva quelle caratteristiche per quel modulo e sono stato esonerato giustamente. Con il semaforo rosso ci sono passato una volta, e ora non voglio ripetere lo stesso sbaglio".

Su Kanoute e Maniero: "Li abbiamo provati ieri. Momo è in gruppo ma non è al massimo, Riccardo più no che sì. Non stanno ancora benissimo".

Tabù Bari: "L'Avellino non vince da una vita a Bari? E in particolare mai vinto al San Nicola? Cè sempre una prima volta. Anche per me, sono arrivate 4 sconfitte su 4 a Bari, ma il calcio è bello anche per questo, per sfatare questi tabù".