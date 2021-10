Avellino, verso il Palermo: D’Angelo out, torna Kanoute. Le ultime dall’infermeria

La sfida tra Palermo e Avellino è in programma domenica 31 ottobre alle ore 14:30 allo Stadio "Renzo Barbera"

Cinque giorni e sarà Palermo-Avellino . Dopo la vittoria conquistata contro la Paganese fra le mura amiche dello Stadio "Partenio-Lombardi", gli uomini di Piero Braglia torneranno in campo nella giornata di oggi per iniziare la marcia di avvicinamento alla partita in programma domenica 31 ottobre, alle ore 14:30, allo Stadio "Renzo Barbera". I Lupi svolgeranno un allenamento pomeridiano, una doppia seduta domani e partiranno alla volta della Sicilia nel primo pomeriggio di sabato, al termine della rifinitura mattutina.

Restano da valutare, invece, le condizioni di Gennaro Scognamiglio (distorsione ad una caviglia in via di guarigione) e di Giuseppe Carriero, che potrebbe stringere i denti ed essere convocato per la gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. L'esperto centrocampista sta lavorando per tornare a disposizione del tecnico dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata ad Andria. Rientrerà dopo il turno di squalifica Mamadou Kanoute, che affronterà per la prima volta i rosanero da avversario dopo l'addio. Sarà a disposizione Maniero, che ormai ha smaltito la contrattura ai flessori della coscia destra, e con ogni probabilità anche Ciancio.