Avellino, tifosi a raccolta per la gara contro la Turris. Il dg: “Biglietti ridotti”

L'Avellino chiama a raccolta i propri tifosi in occasione del match casalingo contro la Turris. Per la sfida valida per la trentacinquesima giornata del Girone C di Serie C, in programma lunedì 4 aprile allo Stadio "Partenio-Adriano Lombardi" alle ore 21.00, il club irpino - in seguito alle dichiarazioni del proprio A.D, Giovanni D’Agostino - ha fissato la vendita dei biglietti di ogni settore dell'impianto ad un prezzo simbolico e accessibile a tutti. Ecco le sue parole:

"In occasione della prossima gara di campionato, abbiamo inserito una nuova fascia di biglietti ridotti. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di avvicinare le nuove generazioni al nostro club con l’aiuto dei genitori che, con un prezzo simbolico, potranno trasmettere la fede e la passione verso i colori biancoverdi ai propri bambini. Il Covid-19 e la modernità hanno allontanato sempre di più i giovani dalle squadre della propria provincia, calandoli in una dimensione globale e asettica. Noi vogliamo far si che si torni ad amare il club della propria città - riporta tuttoavellino.it - ed è per questo che stiamo lavorando ad altre iniziative in programma per questa stagione e per la prossima. Nel pomeriggio, ad esempio, partiremo con un’altra importante iniziativa tesa a radicare maggiormente il club sul territorio attraverso un discorso di fidelizzazione con le scuole calcio. L’Avellino appartiene all’Irpinia e gli irpini devono identificarsi nei colori biancoverdi. Il calcio deve ritornare alla sua funzione sociale, motivo di aggregazione e di educazione. Per questo noi, come club di riferimento, ci sentiamo in dovere morale di aiutare e incentivare le persone che lavorano nel mondo del calcio. Provare a creare una vera e propria rete finalizzata alla crescita sportiva dei ragazzi della nostra provincia è l’unica soluzione per costruire in sinergia il nostro futuro, passo dopo passo"