Avellino-Paganese, Micovschi: “Una liberazione. Andremo a Palermo per i tre punti”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista dell'Avellino al termine della sfida contro la Paganese

Tre a zero . E' questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio allo Stadio "Partenio-Lombardi". Una vittoria, quella conquistata dagli uomini di Piero Braglia in occasione della sfida valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C , ottenuta grazie alle reti messe a segno nel secondo tempo da Antonio Di Gaudio , Fabio Tito e Luca Gagliano . Intervenuto ai microfoni di Prima Tivvù al termine del match con la Paganese , il numero 25 biancoverde Claudiu Micovschi ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine irpina, proiettandosi verso la partita contro il Palermo di Giacomo Filippi , in programma domenica 31 ottobre allo Stadio "Renzo Barbera".

"Ci mancava questa vittoria sinceramente, l’abbiamo voluta a tutti i costi. Abbiamo controllato la partita dall’inizio alla fine e siamo contentissimi di questa vittoria. Questo successo ci è servito per liberarci. Martedì ripartiamo per andare a Palermo a prenderci i tre punti. Abbiamo iniziato male, ma ora ci stiamo riprendendo e dobbiamo continuare così. Il Palermo? A noi non interessa degli altri, noi dobbiamo pensare alla nostra strada e guardare partita dopo partita. Come ho già detto andremo a Palermo per prenderci i tre punti. Ora sto bene, ancora non sono al top però lavoro ogni giorno per arrivare al massimo e per dare tutto per la squadra", ha concluso.