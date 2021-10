Avellino-Paganese, Braglia: “Di Gaudio super gol. Palermo? Faremo di tutto”

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Avellino, Piero Braglia, a margine della vittoria della franchigia Irpina nel match di Serie C

L'allenatore dell' Avellino è intervenuto in conferenza stampa a margine del successo della franchigia irpina nel match di Serie C contro la Paganese . Tre gol e tre punti per Di Gaudio e compagni che affronteranno il Palermo di Giacomo Filippi nella prossima sfida in programma domenica 31 ottobre alle ore 14.30. Di seguito, le dichiarazioni di Piero Braglia .

“Abbiamo fatto un po’ fatica nei primi venti minuti nel capire la gara, però poi abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo ho cambiato modulo ed è cresciuto anche Micovschi. Di Gaudio ha fatto un bellissimo gol. Bisogna avere pazienza e fiducia in questi ragazzi e poi vediamo come finirà il campionato. La soddisfazione dei ragazzi e dei tifosi è la cosa più bella. Speriamo di continuare così. Sembra che la squadra stia crescendo - prosegue il coach dell'Avellino - stanno acquisendo sicurezza. Anche oggi mancavano sei persone, al di là del fatto che oggi hanno fatto tutti bene, però averli a disposizione è un conto. Oggi si era in 18 compresi i due portieri, questi non sono alibi, ci arrangiamo. Abbiamo scoperto un ragazzo come De Francesco che l’anno scorso ha fatto fatica e quest’anno invece si sta proponendo bene. Aloi quando gioca libero mentalmente fa bene. Ci sono tante cose in una squadra, bisogna vedere giorno per giorno cosa succede. Questa è una squadra che secondo me può crescere e migliorare. Dobbiamo essere fiduciosi e continuare a lavorare. Non volevo far giocare Rizzo perché mi ha dato da pensare a Catania. Il ragazzo ha gamba - sottolinea Braglia - però a volte sbaglia le cose più semplice e si vuole complicare la vita. Se non gioca è per questi motivi. Mi ha fatto riflettere, è un ragazzo è uno che vive bene l’interno del gruppo. È un ragazzo buono, generoso. Oggi ha fatto molto bene, ha fatto le cose essenziali”