Avellino, Gautieri: “Contro il Palermo per vincere, assenze non siano alibi”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dell'Avellino in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica

"Aver trovato un gruppo ben disposto al lavoro è stato importante. Dal primo giorno ho trovato ragazzi disponibili, uniti, desiderosi di far bene. Questa è una squadra che ha qualità, che può giocare palla a terra senza aver paura di sbagliare e se sbagliano devono avere la consapevolezza di poter riprovarci. E' un gruppo ben disposto al lavoro e che è voltato al sacrificio". Lo ha detto Carmine Gautieri, ospite della trasmissione di "Prima Tivvù", in onda su Contatto Sport. Fra i temi trattati dal tecnico dell'Avellino anche la gara contro il Palermo, in programma domenica 13 marzo, alle ore 14:30, allo Stadio "Partenio Lombardi". Ma non solo...

"Vediamo domani (oggi, ndr) chi avremo a disposizione, ci sono dei tamponi da fare. Vediamo come possiamo lavorare per il Palermo. Come ho sempre detto io sto lavorando sia sul 3-5-2 che con il 4-3-3, vediamo come evolverà la settimana; se saremo in emergenza vedremo se cambiare modulo e passare a una difesa a 4. Abbiamo delle assenze, ma abbiamo una rosa ampia. La prepareremo al massimo per vincere. Faremo una partita tosta, sapendo che affronteremo una squadra di qualità, che lotta per i nostri stessi obiettivi. Noi vogliamo vincere e continuare la striscia da cui veniamo. Le assenze non sono una giustificazione", le sue parole.

KRAGL -"E' un giocatore importante, di categoria superiore. Ha numeri importanti, qualità, un gran tiro, è un giocatore che tende sempre ad andare avanti, perché è offensivo. Ma il ragazzo riesce a capire anche i compiti che deve fare come mezz'ala, si sta calando nella parte bene e credo che giocatori come Kragl in questa categoria sono pochi. Sta capendo cosa gli chiedo, e ha ancora tanti margini di miglioramento sia fisico che atletico".

BILANCIO -"Tutte le partite le prepariamo per vincere. Poi c'è anche l'avversario. A Latina abbiamo costruito alcune palle-gol, abbiamo preso una traversa. Dovevamo crederci di più, forse abbiamo sbagliato le scelte nell'ultimo passaggio. Siamo in linea con quello che volevamo fare, il lavoro sta andando bene. Ora si guarda ai prossimi impegni. Abbiamo lavorato molto. Scognamiglio è un giocatore importante, ha una carriera alle spalle che parla per lui, è molto importante. Senza poi tralasciare Silvestri, Dossena, Bove. Io alla squadra chiedo di difendere anche quando si attacca, cioè che i difensori siano sempre sull'avversario anche quando si sta offendendo, perché se si perde palla si è subito pronti a recuperare palla o a portare il pressing agli avversari", ha concluso Gautieri.