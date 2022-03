Avellino, D’Agostino: “Palermo col dente avvelenato. Vedremo chi morderà di più…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'amministratore unico della IDC, proprietà dell'US Avellino, in vista della sfida contro il Palermo

Quattro giorni e sarà Avellino-Palermo , match in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Partenio-Lombardi". Intervistato ai microfoni di Prima Tivvù in vista della sfida valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C , Giovanni D'Agostino - amministratore unico della IDC, proprietà dell' US Avellino - si è espresso sul momento della compagine irpina, alle prese con diversi infortuni ed assenze.

"Stiamo facendo tante iniziative per avvicinare i nostri tifosi, e tifose, ai colori biancoverdi, perché c'è stato un po' di disinnammoramento in questi anni. Anche il Covid ha inciso chiaramente, e speriamo che presto si possa tornare a pieno regime sugli spalti e nella vita di tutti i giorni. Abbiamo lanciato anche la campagna Stay with US per le ultime 4 gare in casa dell'Avellino, con i mini abbonamenti, ad oggi abbiamo venduto 200 tessere, ma si può fare di più. Vi aspettiamo in tanti allo stadio", ha concluso D'Agostino.