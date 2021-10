Avellino, Carriero: “Palermo? Bel duello, spero di recuperare. Felice per Fella”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista dell'Avellino in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica al "Barbera"

"Sto bene, spero di essere già partecipe della trasferta di domenica. Ho provato in tutti i modi ad esserci già con la Paganese, ma ora ce la metterò tutta per esserci a Palermo". Parola di Giuseppe Carriero. Reduci dalla vittoria conquistata contro la Paganese in occasione della sfida valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, i biancoverdi si apprestano a tornare in campo per iniziare la marcia di avvicinamento al prossimo impegno ufficiale. Ospite della trasmissione Contatto Sport, in onda su Prima Tivvù, il centrocampista dell'Avellino si è espresso in vista della partita contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".

"Sarà una grande partita, si sfidano due piazze importanti, due tifoserie calde. Io spero di recuperare al 100% e di poter essere protagonista in campo. Dopo la vittoria con la Paganese spero possa essere la prova del nove per noi. Fella? Un grande amico, sono felice che si sia sbloccato dopo un inizio non facile. Ancora non ci ho parlato. Sarà un bel duello. Di Gaudio? E' un giocatore che c'entra poco con questa categoria. E' un bravissimo ragazzo, umile, che può fare la differenza. Io ho avuto la fortuna di lavorare con lui anche a Parma. Sono felice di averlo ritrovato. Può crearti la palla-gol in qualsiasi istante, viene sempre raddoppiato o triplicato. E' un trascinatore", le sue parole.

BILANCIO -"Veniamo da una vittoria importantissima con la Paganese, abbiamo fatto bene, loro si sono difesi con ordine nel primo tempo ma siamo riusciti nella ripresa a sbloccarla e a vincerla con merito. Speriamo che possa essere una vittoria che possa rilanciarsi. Io posso dire che la squadra ha sempre prodotto tanto, anche rispetto all'anno scorso. Magari la scorsa stagione, al primo rimpallo, la palla entrava, con tiri anche da centrocampo. Quest'anno, anche con un po' di sfortuna, abbiamo faticato a segnare, non sto a contare tutti i pali presi. Purtroppo non è andata bene come in passato e poi, quando inizi a non vincere, la pressione aumenta e si può entrare in un tunnel complicato".

ATTEGGIAMENTO -"Io quando gioco a calcio dò tutto. Non mi rimprovero il fatto di avere qualche volta degli eccessi di rabbia, se vedete in carriera ho preso solo due espulsioni. Non è che sono violento. Io quello che facevo l'anno scorso lo sto facendo quest'anno. Non mi rimprovero nulla, perchè sono orgoglioso del mio lavoro e di quello dei miei compagni e sono certo che prima o poi il lavoro pagherà. Ho fatto un po' di fatica all'inizio perchè erano 2-3 anni che non facevo il ritiro. Poi sono entrato in condizione, e prima dell'infortunio ho fatto buone gare. L'anno scorso anche con il Covid non mi sono abbattuto e quindi non vedo perchè abbattermi ora", ha concluso Carriero.