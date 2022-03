Roma-Atalanta, Mourinho sfida Gasperini: dove vederla in tv e probabili formazioni

La Roma di Josè Mourinho e l'Atalanta di Gasperini si apprestano a sfidarsi nel match valido per la 28a giornata di Serie A: probabili formazioni, statistiche e curiosità sulla sfida

⚽️

In data odierna, la Roma di Josè Mourinho ospiterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. In palio punti pesanti in chiave ChampionsLeague per i nerazzurri, distanti appena tre punti dalla Juventus quarta in classifica. La franchigia giallorossa e la Dea si affronteranno a partire dalle ore 18:00 presso lo stadio "Olimpico".

La Roma è reduce da un successo di misura maturato in trasferta contro lo Spezia grazie alla rete di Abraham dal dischetto al minuto 99. Secondo confronto stagionale per le due compagini. La partita del girone d'andata, in scena lo scorso 18 dicembre al "Gewiss Stadium" , terminò con la netta vittoria dei capitolini, con il risultato di 1-4 alla luce delle due reti di Abraham, affiancate da quelle di Smalling e Veretout. La formazione di Gasperini va a caccia di continuità dopo la grande prestazione offerta sul proprio campo contro la Sampdoria in campionato, dove i lombardi hanno largamente dilagato sugli uomini di Giampaolo, con il netto risultato di 4-0.

Stagione attualmente molto deludente, quella dei giallorossi, nonostante il cambio in panchina di quest'estate. Un rendimento molto paragonabile a quello della stagione scorsa con Fonseca in panchina. Ormai flebili le speranze di qualificarsi in Champions League, si punta ad un piazzamento in Europa League che garantisca una ricostruzione futura in vista della prossima annata. Discorso diverso per gli ospiti, che attualmente occupano il quinto posto in classifica. Musso e compagni, nonostante tutte le difficoltà del caso riscontrate nel corso della stagione corrente, cercano una svolta.

Gasperini è costretto a rinunciare ancora una volta a Duvan Zapata a causa della ricaduta rimediata dallo stesso in occasione della sfida contro il Cagliari. Scelte obbligate, dunque, per quel che riguarda il pacchetto offensivo nerazzuro con Jeremi Boga pronto a prendersi sul groppone l'intera squadra lombarda. Malinovskyi dovrebbe partire dalla panchina, ma non è escluso che in corso d'opera l'ex calciatore del Genk possa fare uno spezzone di partita per mettere minutaggio nelle gambe dopo l'infortunio subito nel riscaldamento pre-match contro la Sampdoria. Toloi squalificato, sarà l'assente del pacchetto arretrato, al suo posto Palomino, con Musso pronto a difendere i pali.

Mourinho vanta una rosa al completo senza assenze di spicco tra i convocati. Per quel che riguarda il pacchetto offensivo giallorosso ci sarà Abraham, pronto a trascinare la squadra. Zaniolo nonostante il brutto colpo subito in viso nei minuti finali contro lo Spezia dovrebbe partire titolare. Dovrebbero iniziare dal primo minuto anche Vina.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Koopmeiners; Pasalic, Boga.

La partita tra Roma e Atalanta sarà trasmessa in esclusiva streaming su Dazn.