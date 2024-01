Calciomercato Ascoli, si punta Masciangelo: l’esterno ex Palermo può tornare in B

Pazienza e perseveranza sono alla base del club di Piceno. Adesso la dirigenza bianconera lavora alacremente per chiude il cerchio attorno al profilo di livello che elevi la cifra tecnica anche sulla corsia di sinistra, che vede in Raffaele Celia l'unico interprete nel suo ruolo, utilizzato fino a questo momento. Il direttore Marco Giannitti non vuole farsi cogliere impreparato dalle contingenze impreviste che contraddistinguono ogni finestra di mercato, specie quelle invernali. Secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb", l'Ascoli starebbe pensando in maniera decisa ad Edoardo Masciangelo, esterno basso sinistro in forza al Benevento, in Serie C, con il quale quest'anno ha totalizzato appena 874' ed 1 gol. 89 le presenze per lui in serie cadetta con le maglie dei sanniti, del Palermo e del Pescara: laterale mancino polivalente, in grado di fungere da quarto basso sul versante sinistro o da quinto all'altezza della mediana. Lavori in corso, si cerca un’intesa che potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane tra le parti. Seguiranno aggiornamenti...