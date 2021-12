VIDEO Arsenal, Gabriel eroico: lotta contro un ladro armato di mazza da baseball

Il giovane difensore dell'Arsenal ha affrontato due ladri che si erano introdotti all'interno della sua abitazione

Attimi di paura a Londra per Gabriel dos Santos Magalhães, noto ai più come Gabriel . Il giovane difensore dell' Arsenal ha affrontato due ladri che si erano introdotti all'interno della sua abitazione. Il classe 1997 aveva appena posteggiato l'auto nel garage quando i due malviventi lo hanno raggiunto, chiedendogli le chiavi della vettura - una Mercedes - il cellulare e l'orologio.

Il video dell'aggressione è stato pubblicato nella giornata di oggi dalla Polizia e Sky Sports ha pubblicato le immagini in questione. I filmati delle telecamere mostrano uno dei ladri minacciare il 23enne con una mazza da baseball. A quel punto, Gabriel ha affrontato l'uomo, difendendosi a mani nude e colpendolo al volto. Il rapinatore è poi scappato insieme ai due complici. E nonostante fosse incappucciato, è stato identificato grazie al DNA. Durante lo scontro, infatti, il ladro ha perso il cappello che ha permesso alla polizia di collegarlo alla rapina. Si tratta di Abderaham Muse , già noto alle forze dell’ordine per rapine, possesso e spaccio di droga. Nessuno dei complici di Muse, invece, è stato catturato.

"Non ci sono stati feriti, ma solo un grande shock. Hanno preso di mira due vittime che erano molto in forma e in grado di badare a se stesse", ha dichiarato il pubblico ministero della Harrow Crown Court. Il giudice Anupama Thompson ha poi sottolineato che Muse e i suoi complici, con ogni probabilità, non hanno preso di mira Gabriel poiché calciatore: "Non ha preso di mira specificamente la vittima perché era un noto calciatore, c’era la consapevolezza che questa persona fosse ricca e degna di essere derubata. Ha visto una bella macchina e una bella casa e ha pensato che fosse ricco. Fortunatamente, grazie alle azioni coraggiose delle persone che ha preso di mira, non sono stati fatti ulteriori danni", le sue parole.