Tottenham, Conte: “Ritorno di Eriksen? Christian nella storia. Insieme all’Inter…”

Le dichiarazioni dell'ex allenatore dell'Inter, Antonio Conte, circa il ritorno in campo di Christian Eriksen

"Sicuramente Eriksen fa parte della storia del Tottenham. Un suo ritorno sarebbe una grande cosa per lui, per me, per il club: ora ha firmato per il Brentford per soli sei mesi, vediamo cosa accadrà. Onestamente sono rimasto sorpreso perché nella mia testa pensavo che Christian avesse bisogno di più tempo per tornare a giocare in Inghilterra. Sono il primo ad essere felice di vederlo in campo, abbiamo passato un periodo felice insieme all'Inter, abbiamo vinto il campionato al termine di due belle stagioni. Gli auguro il meglio per il futuro".