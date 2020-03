Premier League, la decisione della Football Association: “Niente strette di mano”

L’emergenza Coronavirus ha destabilizzato l’intero mondo del calcio.

Emergenza Coronavirus, paura anche in Premier League: ipotesi partite a porte chiuse

In Serie A sono state predisposte le porte chiuse per le gare che andranno in scena fino al prossimo 3 aprile, la Premier League si è invece limitata a proibire la stretta di mano tra i calciatori e gli arbitri a inizio match. Di seguito il comunicato ufficiale.

“La stretta di mano non avrà luogo tra i giocatori e gli ufficiali di gara da questo fine settimana fino a nuovo avviso in base agli ultimi consigli medici. Il Coronavirus di diffonde attraverso goccioline dal naso e dalla bocca e può dunque essere trasmesso anche attraverso una semplice stretta di mano. I club e gli ufficiali di gara eseguiranno il resto del tradizionale protocollo prima di ogni match. Entrando in campo, le due squadre si allineeranno come di consueto accompagnate dalla musica della Premier League poi i giocatori della squadra di casa passeranno vicini alla squadra ospite senza stringere la mano”.

