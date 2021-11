Manchester Utd, van de Beek presto papà e van der Meyde: “Si chiamerà Ole Gunnar?”

Il centrocampista del Manchester United, Donny van de Beek, ha svelato che presto diventerà papà: arriva il commento di van der Meyde

Donny van de Beek e la compagna Estelle Bergkamp (figlia di Dennis ) hanno annunciato che nel prossimo futuro diventeranno genitori. L'attuale centrocampista del Manchester United ha postato sui propri social una foto che lo ritrae sorridente insieme alla propria fidanzata con tanto di ecografia in primo piano. La notizia ha portato gioia tra i diversi compagni dell'olandese tra cui Jesse Lingard , Alex Telles e Diogo Dalot che si sono congratulati con la coppia. Grande festa, dunque, in casa Bergkamp con l'ex beniamino dell' Arsenal che presto diventerà nonno.

Tra i commenti positivi e sinceri ne spicca anche uno molto sarcastico scritto da Andy van der Meyde che ha scritto in modo ironico: "Congratulazioni, lo chiamerete Ole Gunnar?". Non ci sarebbe nulla di strano se solo il nome di battesimo proposto dall'ex Inter non fosse quello del tecnico dei Red Devils, Solskjaer. Il manager del club di Manchester non vede molto l'ex talento scuola Ajax che nella migliore delle ipotesi entra in campo a partita in corso.