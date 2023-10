Manchester City-Brighton, probabili formazioni: super sfida tra Guardiola e De Zerbi

Calcio orientato allo spettacolo. Le filosofie di gioco simili tra Guardiola e De Zerbi si incrociano in Manchester City-Brighton di Premier League. Questa la preview, le probabili formazioni e dove vedere la gara.

di Davide Raja

Stima reciproca immensa tra Pep Guardiola e Roberto De Zerbi. Due allenatori che hanno rivoluzionato il mondo del calcio, con il primo che ha già sollevato ogni trofeo possibile nella propria carriera e con il secondo sulla buona strada per imporsi come uno dei tecnici più importanti del panorama sportivo odierno. Manchester City e Brighton si sfideranno proprio questo sabato alle ore 16.00 in Premier League all'Etihad Stadium.

Il Manchester City avrà sfruttato queste due settimane di sosta per riordinare le idee, nonostante molti degli elementi dell'undici titolare siano stati impegnati nelle rispettive Nazionali. I Citizens hanno perso le ultime due gare in campionato (contro Wolverhamtpon e Arsenal) e sono usciti anzitempo dalla EFL Cup per mano del Newcastle, con la sola vittoria in Champions contro il Lipsia in mezzo a consolare la piazza. Scivolato al terzo posto in classifica, il City deve reagire prima che i già citati Gunners ed il Tottenham, primi con 20 punti, riescano a prendere ulteriori distanze.

Anche il Brighton non ha trovato la vittoria nelle ultime due uscite in Premier League ed è stato eliminato dalla EFL Cup, con il Chelsea vittorioso. Pesa ancora quella batosta per 6-1 in casa dell'Aston Villa, mentre più soddisfacente è stato il 2-2 riacciuffato contro il Liverpool nel turno successivo. Inorgoglito dalle parole di elogio di Guardiola, De Zerbi vorrà provare a fare lo sgambetto ai Citizens all'Etihad, visto il momento complicato dei campioni d'Inghilterra. Il sogno Champions League non è utopia per i seagulls che vogliono tornare a stupire gli appassionati di calcio inglese e non.

Le probabili formazioni — Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Foden, Alvarez, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Brighton (4-2-3-1): Steele; Veltman, Dunk, Webster, March; Baleba, Gross; Adingra, Pedro, Mitoma; Ferguson. Allenatore: De Zerbi.

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta tv in Italia su Sky Sport Uno al canale 201. Disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW Tv, piattaforma live e on demand di Sky.