Manchester City, senti Guardiola: “Il prossimo allenatore dei Citizens sarà De Zerbi”

Guardiola incorona De Zerbi, attualmente al Brighton, come suo erede per la panchina del Manchester City. Sabato l'incontro tra i due in Premier League.

Stima reciproca immensa tra Pep Guardiola e Roberto De Zerbi. Due allenatori che hanno rivoluzionato il mondo del calcio, con il primo che ha già sollevato ogni trofeo possibile nella propria carriera e con il secondo sulla buona strada per imporsi come uno dei tecnici più importanti del panorama sportivo odierno. Manchester City e Brighton si sfideranno proprio questo sabato alle ore 16.00 in Premier League e l'attuale allenatore dei Citizens ha incoronato l'ex Palermo e Sassuolo come suo prossimo erede nel corso della propria conferenza stampa.