Sassuolo-Lazio, Dionisi: “Immobile? Castellanos è diverso. Berardi in azzurro…”

Parola ad Alessio Dionisi. Il tecnico del Sassuolo ha presentato in sala stampa il prossimo match di Serie A contro la Lazio in programma al "Mapei Stadium" il prossimo sabato alle 20.45. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo giocato poche partite ancora e c'è più equilibrio: questo dice che o la Lazio ha fatto meno o noi abbiamo fatto di più. Io penso a noi, ho il rammarico per alcune partite, a oggi non possiamo pensare di essere cresciuti e migliorati, abbiamo fatto dei mezzi giri a vuoto ma anche delle prestazioni importanti, dobbiamo misurarci con altri avversari per capire chi siamo".

TRA INDISPONIBILI E RIENTRI - "Obiang, Matheus Henrique, Viti non ci saranno e c'è Alvarez che è un po' lontano dal rientro e sta lavorando per ritornare più forte di prima. Toljan rientra. Bajrami e Vina sono gli ultimi a essere rientrati, oggi faranno una parte dell'allenamento".

GIOCATORI RIENTRATI DALLE NAZIONALI - "Anche Berardi è rientrato tardi, Domenico ha giocato martedì sera come Vina e Bajrami. Realmente dei tre quello che è arrivato più tardi è Vina ma è quello che ha giocato meno. Le valutazioni le sto facendo, le faremo anche oggi dopo l'allenamento di oggi, non è detto che tutti e tre saranno in campo, ma magari lo saranno dall'inizio. Chi va in nazionale non deve essere penalizzato, va tenuto in considerazione il fatto che rientrano dopo, magari affaticati".

LAURIENTIE' AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE - "Per me sta lavorando bene nelle due fasi, quello che paga lui ora, se lo sta pagando perché secondo me sta facendo buone prestazioni, è che tutti lo conoscono, lo raddoppiano, difficilmente si gioca l'uno contro uno in campo aperto e deve essere bravo lui perché ha anche altre doti ma ci deve lavorare prima che riceve la palla. È più bravo di quanto ha fatto vedere l'anno scorso".

IMMOBILE DA VALUTARE -"Credo che Castellanos sia un ottimo giocatore, Immobile lo conosciamo. Si tendono a valutare i giocatori che non giocano in A, l'anno scorso Castellanos ha fatto 13 gol nella Liga, in un campionato con Real e Barcellona, quindi è un giocatore di prima fascia, che ha delle qualità importanti, diverse da Immobile, ma le scelte andranno fatte anche in base alla caratteristiche dei giocatori".

BERARDI IN NAZIONALE SI E' RIUNITO CON SCAMACCA E FRATTESI -"Sono italiano e festeggio quando vince l'Italia, l'ho guardata con più curiosità vedendo che ci sono giocatori che sono passati da Sassuolo, anche precedenti a me, però è il mio terzo anno qui e c'erano 4 giocatori che ho allenato qui, e fortunatamente uno lo alleno qui e spero di allenarlo ancora, che è Berardi. Questa è una soddisfazione per il club, così come Guardiola che cita il Sassuolo, ma vedere giocatori che son passati da qui far bene con la Nazionale, fa piacere".

