Brighton, De Zerbi su Guardiola: “Pep il migliore, un onore sentirlo parlare di me”

Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi, alla vigilia del match di Premier League contro il Manchester City di Guardiola.

“Pep è il miglior allenatore del mondo", così Roberto De Zerbi alla vigilia di Manchester City-Brighton. L'ex allenatore del Palermo è intervenuto in conferenza stampa per presentare il delicato impegno contro i Citizens: “È molto difficile prepararsi per giocare contro il City. E' la partita più dura e loro vogliono tenere la palla come noi. È una sfida complicata”.

Nei giorni scorsi il Telegraph ha riportato la confessione che Guardiola avrebbe fatto ai giocatori del Brighton durante l’ultimo incontro di Premier League: "De Zerbi sarà il prossimo allenatore del Manchester City". E Roberto si è detto lusingato dalle parole di Pep: "E' un riferimento non solo per me ma per tutti gli allenatori del mondo e sono felice quando lo sento parlare di me. È un onore ma non siamo ancora una grande squadra. Abbiamo passione e dobbiamo dimostrare molto in questa stagione".

Sul rinnovo di Mitoma: “Sono felice per Kaoru e per il prolungamento del suo contratto. E' una notizia molto importante per i tifosi. E' uno dei migliori giocatori della nostra squadra".

Chiosa sulle condizioni dei suoi giocatori: “James Milner è disponibile per iniziare la partita, anche Pascal Gross. Abbiamo due infortuni: Pervis Estupinan e Tariq Lamptey. Jakub Moder ha iniziato a lavorare con il gruppo, il che è un’altra grande notizia. Quando un giocatore perde un anno per infortunio bisogna pensare alle cose umane. Vogliamo aiutare Jakub a tornare. Penso che possa diventare importante per noi. Giochiamo tante partite dopo gennaio e lui può essere un grande giocatore".

