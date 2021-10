Cassano: “CR7? Non rientra nella top five. I migliori sono di altra caratura”

L'ex fantasista della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni rispondendo alle parole precedenti del procuratore di Cristiano Ronaldo

AntonioCassano, ex calciatore tra le altre di Sampdoria, Real Madrid e Roma, è intervenuto nel corso del format "BoboTv", la nota trasmissione streaming condotta da ChristianVieri, ex calciatore dell'Inter. Il bomber originario di Bari commenta le parole di JorgeMendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, in cui il manager esalta le qualità del suo assistito affermando che nessuno più dell'ex Juventus meriti di ricevere il Pallone D'Oro per la stagione trascorsa.