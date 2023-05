Troyes-PSG, le probabili formazioni: Ok Mbappé, fuori Hakimi e Messi. Chance Ekitiké

Il Troyes si avvicina giornata dopo giornata sempre più verso una meritata retrocessione. Il club appartenente alla galassia City Football Group ha rimediato nell'ultimo turno contro il Nizza la propria diciannovesima sconfitta in campionato, con il margine verso la zona tranquilla che è ormai praticamente invalicabile a cinque giornate dalla fine. Anche il Paris Saint-Germain è reduce da un ko, in questo caso contro il Lorient, con la società che ha fatto a meno di Lionel Messi visto il viaggio non autorizzato della "pulce" in Arabia. L'argentino non è convocato nemmeno per questo incontro e, ricordando l'infortunio del lungodegente Neymar Jr, ci sarà il solo Mbappé in avanti del tridente dei sogni. Tra gli indisponibili, figurano anche Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Timothee Pembele, Nordi Mukiele e Presnel Kimpembe.