Newcastle-Arsenal, probabili formazioni: Howe conferma Isak, out Elneny

Le probabili formazioni di Newcastle-Arsenal, match valevole per la trentacinquesima :giornata di Premier League e in programma alle 17:30

⚽️

Nel primo dei due match domenicali della trentacinquesima giornata di Premier League, il Newcastle ospita l'Arsenal alle 17:30. Padroni di casa al terzo posto, in corsa per mantenere la clamorosa qualificazione in Champions League. Gunners ancora impegnati nella sfida al podio con il Manchester City, attualmente con quattro punti di distacco.

Stagione da incorniciare fin qui per la compagine di Eddie Howe, che è stabilmente nelle posizioni di vertice ormai da mesi. Una sola sconfitta negli ultimi due mesi per il Newcastle, reduce ora da tre vittorie consecutive. Il tecnico dei Magpies dovrà fare a meno di Longstaff e Saint-Maximin, la cui presenza è però ancora in dubbio. Al posto dell'ex Nizza conferma per Isak accanto e Joelinton e Murphy.

NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND - APRIL 23: Alexander Isak of Newcastle United ( 2nd from left) celebrates after scoring the team's fifth goal with team mates during the Premier League match between Newcastle United and Tottenham Hotspur at St. James Park on April 23, 2023 in Newcastle upon Tyne, England. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images) — Mese complicato per l'Arsenal, che dopo aver dominato per l'intera stagione ha ceduto il passo al Manchester City, con cui ha perso anche lo scontro diretto per 4-1. Nella scorsa gara, i Gunners hanno superato il Chelsea portandosi a -4 dalla compagine di Guardiola, che però al momento ha tutti i favori del pronostico. Il tecnico spagnolo Arteta dovrebbe confermare l'undici che ha battuto i Blues alla scorsa, conferma per l'ex Spezia Kiwior. Ancora out Elneny.

PROBABILI FORMAZIONI — NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Gordon, Giumaraes, Willock; Murphy, Isak, Joelinton. All: Eddie Howe.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Kiwior, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Xhaka; Saka, Jesus, Trossard. All: Mikel Arteta.

DOVE VEDERE IL MATCH — Newcastle e Arsenal si affronteranno domani alle 17:30 al “St. James Park”. Il match è valevole per la trentacinquesima giornata di Premier League e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go, NOW Tv.