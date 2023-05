Lecce-Verona, probabili formazioni: torna Strefezza, Zaffaroni si affida a Djuric

Uno scontro salvezza. Alle ore 20:45, allo Stadio "Via del Mare", il Lecce ospiterà l' Hellas Verona in occasione della sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A . In palio tre punti fondamentali che possono valere un'intera stagione per entrambe le formazioni.

"Mancano cinque partite, manca sempre meno alla fine del campionato e sono tutte gare importanti. Questa è una tappa fondamentale. Siamo in Serie A da un anno, siamo nella parte più decisiva del campionato. Vogliamo far bene. Con la squadra ragioniamo su quello che abbiamo davanti, non bisogna fare calcoli, servirà una prestazione di altissimo livello, non solo in questa partita ma anche nelle prossime", le parole di Marco Baroni - tecnico del Lecce - alla vigilia della gara contro i gialloblù. Reduci dalla sconfitta per 2-1 maturata sul campo della Juventus, nonostante un'ottima prestazione offerta fra le mura dell'Allianz Stadium, la compagine salentina occupa il sedicesimo posto della classifica di Serie A a quota trentuno punti, a +4 dal terzultimo posto dello Spezia. Stessi punti (27) messi in cassaforte fin qui proprio dal Verona, a caccia di riscatto dopo le sei reti subite contro l'Inter di Simone Inzaghi.