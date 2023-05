West Ham-Manchester United, probabili formazioni: ten Hag con Antony, Paqueta dal 1′

La sfida West Ham-Manchester United andrà in scena alle ore 20:00 al "London Stadium": in palio tre punti pesanti.

E' tutto pronto per la sfida che chiuderà la domenica di Premier League. Alle ore 20:00, al "London Stadium", il West Ham ospiterà il Manchester United in occasione del match valevole per la trentacinquesima giornata del massimo campionato inglese. Dopo tre sconfitte di fila contro Liverpool, Crystal Palace e Manchester City, e con una semifinale di Conference League da affrontare giovedì 11 maggio, i padroni di casa proveranno a conquistare l'intera posta in palio per non perdere il treno salvezza.