Psg, Mbappé: “Voglio essere decisivo. Mi piacerebbe esserci alle Olimpiadi. Neymar? Vi dico cosa penso…”

E’ il momento di Kylian Mbappé.

La stella del Paris-Saint Germain, premiata da France Football come miglior giocatore francese dell’anno, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni presso la nota rivista transalpina, analizzando il proprio momento di forma e accennando inoltre a diversi temi quali le Olimpiadi e la situazione del compagno Neymar. Di seguito le sue parole:

“La gente pensa che Mbappé sia cambiato, ma non è vero. Gioco per essere decisivo e per essere importante per la squadra. Semplicemente prima davo sempre il pallone al migliore della squadra, ora spesso lo passano a me. Le Olimpiadi? Ovvio che mi piacerebbe esserci. Ma la mia presenza lì non dovrà pesare sull’Europeo. A tempo debito ne parleremo. Neymar? Quando sono arrivato a Parigi non esistevano discussioni. Neymar era la stella del gruppo. Poi ho vinto il Mondiale e sono usciti i primi rumors sulla nostra presunta incompatibilità. Io ho sempre detto di essere lì per aiutare la squadra“.

