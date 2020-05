PSG, Emery versione oracolo: “Neymar prenderà il posto di Messi e CR7”

Predestinato ad essere tra i migliori.

Dopo aver fatto entusiasmare e meravigliare i tifosi del Santos, Neymar nel 2013 decise di compiere il definito salto di qualità e trasferirsi in una delle migliori squadre nel palcoscenico europeo: fu così che il talento brasiliano scelse di indossare la maglia del Barcellona, con la quale vinse vari trofei nazionali e la Champions League durante la stagione 2014/15. Neymar riuscì a maturare calcisticamente ad una velocità tipica dei fuoriclasse, riuscendo ad acquisire una maggiore consapevolezza tattica e a coniugare la sua fantasia con l’efficienza, trovando il perfetto equilibrio con Lionel Messi e Luis Suarez con i quali ha formato uno dei tridenti più devastanti visto negli ultimi anni su un campo di calcio.

Nell’estate del 2017 il classe ’92 decise però di lasciare la Spagna e di approdare al PSG, che per strapparlo al Barcellona versò la clamorosa cifra di 222 milioni di euro previsti dalla sua clausola rescissoria. Negli ultimi tre anni Neymar è diventato una bandiera del club parigino, e nonostante i tanti infortuni che ne hanno condizionato fortemente la continuità, ha raccolto 52 presenze segnando 47 gol e dominando la Ligue 1 per tre anni di fila.

A commentare quanto fatto da Neymar nel corso della sua carriera è intervenuto Unai Emery, tecnico del Siviglia, che ha allenato il brasiliano durante il suo primo anno al PSG. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate durante un’intervista all’agenzia spagnola EFE: “Può prendere il posto di Messi e Ronaldo e diventare il miglior giocatore al mondo. L’anno che abbiamo vissuto insieme è stato magnifico. Neymar ha il calcio dentro e anche la professionalità per vivere in questo mondo. Ha tutto il tempo per diventare il migliore“.