Psg, Neymar: “Mi manca il calcio. Non sapere quando tornare in campo mi mette ansia”

Neymar e la nostalgia del terreno da gioco.

La stella brasiliana è reduce da una stagione travagliata: infortunatosi tre volte durante questa stagione Neymar ha dovuto saltare ben quattordici gare con il Paris-Saint Germain e proprio nel momento in cui tutto questo sembrava esser stato messo alle spalle ecco la beffa, a causa dell’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo e, di conseguenza, non ha permesso di poter, momentaneamente, portare avanti quasi tutti i campionati europei e non. Proprio il fantasista del Psg, attualmente in Brasile in isolamento, ha voluto lasciare un messaggio ai propri tifosi, sperando in un futuro migliore in cui si possa tornare a giocare, emozionarsi e sostenere la propria compagine come poco tempo fa. Di seguito le sue dichiarazioni, rilasciate attraverso il proprio ufficio stampa: “Non sapere quando si potrà tornare mi trasmette ansia. Voglio giocare, competere. Mi manca l’ambiente del club, i miei compagni di squadra al PSG. Mi manca molto il calcio! Sono sicuro che anche i tifosi stiano sperando che si possa tornare in campo il prima possibile. Spero si prenda presto una decisione“, ha concluso Neymar.

