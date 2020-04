Psg, Tuchel elogia Neymar: “E’ sempre stata la chiave del nostro gioco. Mi fido sempre di lui”

La parola a Thomas Tuchel.

Il tecnico del Paris-Saint Germain, concessosi ai microfoni di Paris Inside, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al fuoriclasse classe ‘ 92 Neymar che, nonostante una stagione costellata da diversi infortuni, rimane a tutti gli effetti una delle colonne portanti della compagine parigina di cui il coach tedesco non ha intenzione di privarsi: “Neymar è sempre stata la chiave, in attacco e difesa. Devo dire che mi fido sempre di lui quando ci sono partite importanti. Lavora sodo, è molto intelligente. È migliorato fisicamente e si è notato anche nelle sue prestazioni. Ha dimostrato a tutti che era lì, assumendosi le sue responsabilità. Così ha mostrato la sua vera immagine, sia a me che alla squadra. È un grande calciatore”.

Futuro ancora incerto per il fantasista brasiliano che da diverso tempo viene accostato al Barcellona in quello che potrebbe rivelarsi, dopo tante peripezie, un grande ritorno di fiamma. Ma chissà se le parole di Tuchel non siano servite proprio ad allontanare le voci sul futuro del numero 10 del Psg.

