Psg, Thiago Silva: “Siamo un gruppo responsabile, non siamo in vacanza. Ripresa? Servirà adattarsi”

Thiago Silva si prepara al ritorno in campo.

Il difensore brasiliano del Psg, attraverso i canali ufficiali del club parigino, ha analizzato questo momento drammatico vissuto dall’umanità intera nella speranza che tutto possa tornare normale al più presto possibile.

“Ho parlato con l’allenatore, ci scriviamo spesso. Con i compagni di squadra abbiamo un gruppo di WhatsApp, parliamo continuamente, ogni giorno, per aggiornarci sulle novità in vista del ritorno in campo. Il nostro gruppo è molto responsabile. Guardo spesso i video su Instagram degli allenamenti. Io lavoro quotidianamente con loro, quindi so che sono responsabili. Dobbiamo essere professionali e continuare a lavorare. Non siamo in vacanza, dobbiamo assumerci la responsabilità e farci trovare pronti qualora si riprenda a giocare. Dobbiamo adattarci, questa è la vita. Ci sono momenti più difficili. La cosa positiva è che possiamo goderci un po’ di più la famiglia, ma è un momento difficile per tutti”.