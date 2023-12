Marsiglia-Lione, le probabili formazioni: Gattuso con Aubameyang. C’è Lacazette

La preview e le probabili formazioni del match tra Marsiglia e Lione, valido per il recupero della decima giornata di Ligue 1.

Le immagini del tecnico del Lione, Fabio Grosso, con il volto sanguinante dopo essere stato colpito da un sasso, fecero il giro del mondo. L'agguato, avvenuto poco prima della partita di Ligue 1 tra Marsiglia e Lione, è stato condannato da tutte le parti, comprese le autorità francesi. Infatti, il match tra le due squadre si giocherà oggi alle 21.00.

L'esonero di Grosso è un colpo duro per l'allenatore italiano, che aveva ricevuto l'incarico di riportare il Lione ai vertici del calcio francese. La squadra è attualmente all'ultimo posto in classifica, con appena 7punti . L'addio dell'ex Frosinone è anche un segnale di insoddisfazione da parte del proprietario del club, John Textor. Il magnate americano aveva investito molto in Grosso, affidandogli il compito di rilanciare la squadra. Il Lione adesso è alla ricerca di un nuovo allenatore che possa risollevare le sorti del Club. I nomi più caldi sono quelli di Jorge Sampaoli e Igor Tudor.

Non assisteremo quindi ad un "derby italiano" tra allenatori nel recupero con il Marsiglia di Gennaro Gattuso, reduce da un'importante vittoria per 2-0 contro il Rennes. In un match che si è letteralmente acceso nel secondo tempo - un'espulsione per parte nel giro di pochi minuti - a deciderlo sono stati Aubameyang e Ounahi. Per Gattuso è la seconda vittoria di fila dopo quella con l'Ajax in Europa League grazie alla quale i provenzali hanno consolidato il primo posto nel proprio girone.

LE PROBABILI FORMAZIONI — MARSIGLIA (4-3-3): Blanco; Clauss, Mbemba, Meïté, Renan Lodi; Rongier, Kondogbia, Veretout; Sarr, Aubameyang, Harit.

LIONE (4-3-3): Lopes; Mata, Lovren, O’Brien, Tagliafico; Caqueret, Alvero, Tolisso; Nuamah, Lacazette, Jeffinho.

DOVE VEDERE IL MATCH — Marsiglia-Lione è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.