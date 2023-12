Manchester United-Chelsea, probabili formazioni: Hojlund dal 1′, Sterling titolare

Il Manchester United ospita il Chelsea nella gara valevole per la quindicesima giornata di Premier League. Probabili formazioni, dove vedere il match in tv e la classifica aggiornata del massimo campionato inglese.

Quasi tutto pronto per Manchester United-Chelsea . Il match - valido per la quindicesima giornata di Premier League - è in programma alle ore 21.15 all'Old Trafford.

Dopo la pazzesca vittoria della capolista Arsenal sul campo del Luton (3-4 al 97') e il successo del Wolves per uno a zero contro il Burnley, questa sera sono in programma altre sei partite del massimo campionato inglese. A spiccare per blasone e storia è proprio il big match tra la squadra di Ten Hag e quella di Pochettino.