Chelsea, ecco Pochettino: “Il miglior club d’Inghilterra, sono felice”

Pochettino day in casa Chelsea . L'allenatore argentino, reduce dall'esperienza in Ligue 1 con il Paris Saint Germain , si è presentato ai suoi nuovi tifosi. L'esperto tecnico classe 1972 è pronto per il ritorno in Premier League con l'obiettivo di riportare il Chelsea nei livelli che gli competono. Ecco, di seguito, le dichiarazioni rilasciate in un'intervista concessa ai canali ufficiali del club londinese.

"Sono molto felice di essere qui oggi a Cobham e cominciare il nuovo lavoro. Il Chelsea è stato il miglior club d'Inghilterra negli ultimi 15 anni. Conosco bene la Premier, so che i nostri tifosi sono pronti a tornare in pista per vincere. Se siamo insieme, siamo più forti. La squadra è incredibile, certamente aggiungeremo altri giocatori che si impegneranno ad essere parte di tutto questo. Insieme con i tifosi possiamo trovare una strada del successo. Che allenatore è adesso Pochettino? Di gran lunga migliore! È importante l'esperienza dell'analisi. Abbiamo avuto tempo di analizzare ciò che è accaduto in passato, provando a migliorare di giorno in giorno. Penso che siamo sulla giusta strada per aggiungere quelle cose che possano aiutare i nostri giocatori a diventare migliori".