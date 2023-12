Brest-Strasburgo, le probabili formazioni: Roy sfida Vieira. Douaron e Sissoko dal 1′

La preview e le probabili formazioni del match tra Brest e Strasburgo, valido per il recupero della dodicesima giornata di Ligue 1.

⚽️

Questa sera, alle ore 19:30 italiane, si disputerà al Stade Francis-Le Blé di Brest la partita di recupero della 12ª giornata di Ligue 1 tra il Brest e lo Strasburgo. La gara, inizialmente in programma per il 6 novembre 2023, venne rinviata a causa della furia della tempesta Ciaran, che colpì duramente la Francia, in particolare la Bretagna. Il rinvio della partita fu un vero e proprio regalo per il Brest, che in quel momento era in una fase di crisi di risultati. I biancorossi avevano infatti perso tre partite consecutive (Lille, PSG e Monaco) e non vincevano da settembre. Il posticipo della sfida ha dato al Brest il tempo di ritrovare la forma e il morale. La squadra guidata da Michel Der Zakarian ha vinto infatti le due partite successive, contro Clermont e Montpellier, e si è avvicinata alla zona Europa.

Lo Strasburgo di Patrick Vieira sta attraversando un momento difficile. Dopo un avvio di stagione positivo, con qualche vittoria nelle prime sei partite, la squadra alsaziana ha subito una brusca frenata, con cinque sconfitte nelle ultime otto partite. La sconfitta di venerdì scorso contro il Reims ha certificato la crisi di rendimento dello Strasburgo, che ora si trova al quindicesimo posto in classifica, a un solo punto dalla zona retrocessione. La mancanza di risultati ha messo Vieira sulla graticola. L'ex tecnico del Crystal Palace, arrivato a Strasburgo con un contratto triennale, è stato chiamato a riportare la squadra in Europa, ma finora non è riuscito a convincere. I tifosi sono sempre più impazienti e chiedono a Vieira di cambiare qualcosa. Il tecnico francese, però, ha ribadito la sua fiducia nel gruppo e ha dichiarato che è pronto a lavorare per riportare la squadra sulla strada giusta. La partita di recupero contro il Brest, in programma oggi, sarà una sfida cruciale per lo Strasburgo. Una vittoria potrebbe dare nuova linfa alla squadra e allontanare la paura della retrocessione.

PROBABILI FORMAZIONI — BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Brassier, Locko; Camara, Lees-Melou, Magnetti; Del Castillo, Mounié, Le Douaron.

STRASBURGO (4-3-3): Sels; Senaya, Sylla, Perrin, Guilbert; Mwanga, Sissoko, Doukouré; Diarra, Emegha, Bakwa.

DOVE VEDERE IL MATCH — La gara tra Brest e Strasburgo, in programma giovedì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.