Olympiakos-Atalanta, probabili formazioni: emergenza Gasperini, dentro Boga e Pasalic

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini di scena ad Atene contro l'Olimpiakos nel match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League

Si affronteranno questa sera ad Atene, l'Atalanta di Gasperini e l'Olympiakos, nel match valido per il ritorno dei playoff di Europa League. Dopo la vittoria nel match di andata al Gewiss Stadium, deciso dalla doppietta di Djimsiti, la Dea scenderà in campo con l'obiettivo di difendere il vantaggio per accedere agli ottavi di finale della competizione. I bergamaschi, sono reduci dal ko casalingo contro la Fiorentina in campionato; la compagine greca, al contrario, viene dal successo in trasferta contro il Neos Acharnaikos. La partita si giocherà alle 18:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 484.

Pedro Martins conferma in blocco la formazione scesa in campo qualche settimana fa al "Gewiss Stadium", ad eccezione di Onyekuru che dovrebbe essere sostituito da Aguibou Camara sulla trequarti, affiancato da Masouras: tandem a supporto dell'unica punta Tiquinho Soares. Papastathopoulos e Manolas con Cissé verso la conferma in difesa.

Olympiacos (3-4-2-1) probabile formazione: Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cissé; Lala, M. Camara, M'Vila, Reabciuk; A. Camara, Masouras; Tiquinho. All.: Pedro Martins

Diverse le assenze a cui dovrà far fronte Gasperini, senza Zapata, Muriel, Iliicic e Miranchuk in attacco, e Palomino in difesa. In attacco Pasalic a supporto del tandem composto da Malinovskyi e Boga. In mezzo al campo De Roon e Freuler favoriti su Koopmeiners. Zappacosta a destra e Maehle a sinistra.

Atalanta (3-4-1-2) probabile formazione: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Boga. All.: Gasperini