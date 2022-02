Olympiacos-Atalanta, le formazioni ufficiali: Gasperini schiera Pasalic falso nueve

L'Atalanta di scena ad Atene contro l'Olympiacos nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Queste le formazioni ufficiali

Alle 18:45 si affronteranno ad Atene l'Atalanta di Gasperini e l'Olympiakos, nel match valido per il ritorno dei playoff di Europa League. Dopo la vittoria nel match di andata al Gewiss Stadium, deciso dalla doppietta di Djimsiti, la Dea scenderà in campo con l'obiettivo di difendere il vantaggio per accedere agli ottavi di finale della competizione.