Olympiacos-Atalanta 0-3, Maehle e Malinovskyi lanciano Gasperini agli ottavi

Allo stadio Geōrgios Karaiskakīs è andato in scena il match tra Olimpiacos e Atalanta, terminato con il duro parziale di 0-3 per i nerazzurri di Gasperini, che staccano il pass per gli ottavi di finale di Europa League.

⚽️

Match dominato per gran parte dagli ospiti, che dopo essersi resi pericolosi in un paio di occasioni dalle parti di Vaclik, sono riusciti a sbloccare il parziale con la rete siglata da Maehle al minuto 40'. La seconda frazione di gioco si apre con la compagine bergamasca in piena fiducia, trascinata da un superlativo Ruslan Malinovskyi, autore di due pesantissime reti che garantiscono il passaggio del turno alle Dea. Il sinistro del giocatore ucraino è letale per la formazione greca, con il fantasista che, dopo aver realizzato la rete dello 0-2, ha anche mostrato alle telecamere una maglia con su scritto 'No guerra in Ucraina'. una dimostrazione forte di affetto e vicinanza al suo Paese natale, che sta trascorrendo certamente un momento molto difficile.

Ottavi di finale conquistati con merito da parte dei nerazzurri, che si sono imposti tatticamente e tecnicamente in entrambi i confronti contro gli uomini di Pedro Martins.