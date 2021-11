Europa League, quarta giornata: Napoli straripante, Lazio pari con Immobile da record

Il commento delle sfide delle italiane impegnate nel giovedì nelle coppe europee

Bottino pieno per le due italiane impegnate nel giovedì di Europa League. Napoli e Lazio hanno vinto in maniera diversa rispettivamente contro Legia Varsavia e Marsiglia. I partenopei sono scesi in campo nel match delle 18:45, e dopo aver creato tanto nella prima frazione ma essere rientrati negli spogliatoi sotto di una rete, nel secondo tempo sono riusciti a far valere la maggiore qualità e hanno ribaltato il risultato dilagando nel finale. Prestazione estremamente convincente quella fornita dagli uomini di Luciano Spalletti che continuano in questo avvio di stagione il loro grande cammino.