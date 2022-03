Bayer Leverkusen-Atalanta 0-1, vittoria e qualificazione per Gasperini: a segno Boga

L'Atalanta si qualifica ai quarti di finale di Europa League, battuto per 1-0 il Bayer Leverkusen, in gol Boga nel finale

L' Atalanta supera di misura in trasferta il Bayer Leverkusen e stacca il pass per i quarti di finale di Europa League , seconda vittoria nel doppio confronto con i tedeschi, dopo il 3-2 maturato al Gewiss Stadium.

Nella ripresa nuovamente Diaby pericoloso con una conclusione da dentro l'area, Musso è reattivo ed evita il vantaggio dei tedeschi. Un minuto più tardi potenziale rigore per l'Atalanta, l'arbitro Letexier fa cenno di proseguire dopo un consulto con il VAR, nessuna infrazione ravvisata. Al minuto 67 Leverkusen ancora avanti con Bakker, il suo colpo di testa esce di pochissimo al lato del palo atalantino. Poco dopo è Muriel a rendersi pericoloso, dopo una serie di tentativi non andati a buon fine, il colombiano conclude bene ma il suo rasoterra a botta sicura viene intercettato da Tah in tackle. Nel primo dei cinque minuti di recupero l'Atalanta passa in vantaggio, azione personale di Jeremie Boga e tiro in buca d'angolo che vale l'1-0 della Dea.